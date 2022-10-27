"Ого, не узнать совсем!": Торегали Тореали появился с пышными усами (видео)

Торегали Тореали с супругой. Кадр из видео: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали опубликовал видео с женой и сыном. На кадрах Торегали имеет пышные усы, фанаты сравнили его с турецким актером, передает NUR.KZ.

Торегали Тореали удивил своих поклонников в Instagram, опубликовав новое видео. Он отметил, что идут съемки, для этого Торегали появился с черными пышными усами.

Фанаты тут же принялись сравнивать певца с актерами из турецких сериалов. А его супругу, Толкын Мырзакимову, они наградили комплиментами.

"Вы похожи на отца Бану из сериала "Дениз", "Толкын - прекрасный человек, нежная, милая, скромная", "Ого, я думала, кто этот усатый человек, а это, оказывается, Тореш", "Вам усы не к лицу", "Усы не идут, Толкын красавица", "О, ты стал усатым джигитом", "Торенур - папина копия", "Надо срочно убрать усы", "Ого, не узнать совсем!" - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994553-ogo-ne-uznat-sovsem-toregali-toreali-poyavilsya-s-pyshnymi-usami-video/