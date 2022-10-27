"Ну как не обожать эту красотку": Наzима в обнажившем живот наряде обворожила соцсети

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима выложила фото и видео с празднования своего дня рождения. Кадры артистки в облегающем наряде, открывающем ее живот и спину, очаровали фанатов, передает NUR.KZ.

Снимки и видео с праздника в узком кругу появились в Instagram 32-летней Наzимы. На них музыкальная исполнительница веселится, надев черный костюм, открывший ее живот и спину.

"Как прекрасно было бы оказаться в такой компании", "Пусть каждый ваш день будет такой шикарный, веселый, счастливый", "Ты очень круто выглядишь", "Поздравляю! Желаю крепкого здоровья, успехов в творчестве, наша казахская красавица", "Ну как не обожать эту красотку", "Да, ты классная", "С днем рождения любимую певицу", "Ты самая красивая! Ты просто супер", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994489-nu-kak-ne-obozhat-etu-krasotku-nazima-v-obnazhivshem-zhivot-naryade-obvorozhila-sotsseti/