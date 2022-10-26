"Толеген и Бекежан 21 века": Мадина Садвакасова поделилась фото с Нуртасом и Абдуллиным

Кайрат Нуртас, Мадина Садвакасова и Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова разместила в соцсети фото со звездными коллегами - Кайратом Нуртасом и Нурболатом Абдуллиным. Пользователи Казнета отметили, что было бы здорово увидеть их совместное выступление, передает NUR.KZ.

"Толеген и Бекежан 21 века (герои казахской народной лиро-эпической поэмы "Кыз-Жибек" - прим. ред.). Может быть, нам спеть втроем?

Или снова выступить в дуэте? С кем? С Кайратом Нуртасом или Нурболатом Абдуллиным?" - спросила Мадина своих фанатов в Instagram, где разместила фото с коллегами по сцене.

Фанаты Мадины оставили свои отзывы под фото.

"Какие классные наши джигиты", "А вы как Жибек", "Ждем великолепное трио", "Спойте с Нурболатом Абдуллиным", "Не могу наглядеться, Мадина на Жибек похожа, Кайрат и Нурболат - Толеген и Бекежан", "Муж не ревнует?" - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994322-tolegen-i-bekezhan-21-veka-madina-sadvakasova-podelilas-foto-s-nurtasom-i-abdullinym/