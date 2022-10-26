Супермамасита показала себя до пластики (фото)

Алия Байтугаева с сокурсницей. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева показала свои архивные фотографии и рассказала, что изменила во внешности при помощи пластической хирургии, передает NUR.KZ.

"Здесь 68 килограммов. Второй курс универа. Многие написали, что я много чего в себе изменила. Только блефаропластику сделала на верхнее веко пять лет назад.И кстати, от природы я далеко не худая. И если не буду себя держать в тонусе, то нажру до 68 килограммов", - высказалась Супермамасита.

Алия Байтугаева с сокурсницей. Фото: instagram.com/super.mamasita

"Знаете, девочки, а я, наоборот, кайфую, что сделала блефаро. Но многие забыли, что я пахала три года в зале, до сих пор сижу то на веганстве, то на спортпитании, сколько сил вложено в усердие и старание. Не забывайте, что тут не только деньги важны, но и внутренние силы человека. И виниры поставила. Теперь у меня голливудская улыбка и не стыдно улыбаться", - заявила Алия.

Она также предложила сравнить свое фото со снимком восьмилетней давности.

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994296-supermamasita-pokazala-sebya-do-plastiki-foto/