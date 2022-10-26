"Захотелось чего-то нового": экс-солистка "КешYOU" сделала блефаропластику (фото)

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Казахстанская певица Элизат Берикова сделала себе блефаропластику и сразу показала результат пластической операции подписчикам, передает NUR.KZ.

"Жизнь любит решительных. Я сделала блефаропластику. Честно говоря, очень уж захотелось чего-то нового. И я ни в коем случае не сожалею, а наоборот, радуюсь, что научилась слушать себя и принимать быстрые решения. Для меня быть женственной, ухоженной и красивой как смысл жизни", - написала Элизат в своем Instagram.

Она прокомментировала саму процедуру.

"Если говорить об операции, то она прошла довольно таки быстро и безболезненно. Да, были некомфортные ощущения и страх, но это было моей ошибкой. Надо доверять врачу. Если вы планируете или хотите сделать себе блефаропластику, никого не спрашивайте, просто идите и делайте, не о чем не переживайте. Главное - настрой и тотальное доверие своему врачу. Желаю вам быть красивыми и уверенными в себе", - добавила артистка.

"О Боже, зачем, вы итак прекрасны", "У вас и так веки были нормальными", "До было лучше", "Красотка моя, скорейшего восстановления", - отреагировали подписчики на фото Элизат после блефаропластики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994244-zahotelos-chego-to-novogo-eks-solistka-keshyou-sdelala-blefaroplastiku-foto/