"Затмили своей красотой Стамбул": Камшат Жолдыбаева отправилась с мамой в Турцию

Камшат Жолдыбаева с мамой. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Актриса и певица Камшат Жолдыбаева показала кадры со своей мамой, снятые в Стамбуле. Экс-солистка "КешYOU" восхитила фанатов своей естественной красотой и закрытым нарядом, передает NUR.KZ.

"Привет из красивого Стамбула", - лаконично подписала Камшат снимки с мамой, которые опубликовала в своем Instagram.

Подписчики отметили, что мать и дочь очень похожи. Они рассыпались в лестных эпитетах.

"Ваша мама похожа на турецкую актрису", "Прекрасный Стамбул, красивые Кама и Гульнар апа", "Вы затмили своей красотой Стамбул", "Какая вы красивая, в платке еще краше стали", "Уау, мама какая у вас красавица", "Как вам идет платок!", "У вас естественная красота, на маму похожи", - гласят комментарии.

Камшат также поделилась видео, которое было снято в колоритном городе Турции.

"Чтобы прекрасные моменты, проведенные в Стамбуле, надолго остались в памяти, нам сделал это видео наш земляк Нурсултан, проживающий здесь", - рассказала она.

Поклонники пожелали ей встретить своего "султана".

"Ты стала похожа на султаншу, дай Бог тебе встретить своего султана", "Камшат, вы королева красоты", "Ну что за осанка! Я в восторге", "В закрытых нарядах ты еще прекраснее", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993929-zatmili-svoey-krasotoy-stambul-kamshat-zholdybaeva-otpravilas-s-mamoy-v-turtsiyu/