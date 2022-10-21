"Восторг для глаз": дочь-модель Даны Есеевой и Мейржана Туребаева очаровала Казнет (видео)

Дочь Даны Есеевой и Мейржана Туребаева. Фото: instagram.com/naimafashionista

Казахстанская блогерша Дана Есеева опубликовала видео с участием своей дочери и дала несколько советов по воспитанию девочек. Маленькая модель восхитила пользователей Казнета своей харизматичностью, передает NUR.KZ.

Дочь вайнера Мейржана Туребаева уже в 10 лет является моделью и участницей проекта Junior Fashion Week. Родители ее увлечения поддерживают. На своей странице в Instagram Дана выложила видео с участием Наимы.

"Девочкам очень важно, когда ее любят, особенно они нуждаются в родительской любви. Демонстрируйте любовь к дочке. Подчеркивайте ее красоту и научите принимать "несовершенства" как индивидуальность. Никогда, даже в шутку, не говорите негативно о ее фигуре, веснушках, ушах и так далее.

Учите мыслить позитивно. Развивайте в ней любовь к себе, с помощью этого, она во взрослой жизни будет отстаивать свое мнение, права и никому не позволит унижать ее. Любовь и уважение к себе поможет избегать токсичных, уничтожающих и разрушающих отношений. Моя красотка", - написала мать пятерых детей.

Подписчики Есеевой оказались очарованы девочкой и осыпали ее комплиментами, пожелав счастья.

"Невероятная харизматичная, нежная. Пусть будет счастлива", "Маленькая Наоми", "Такая милашка, молодец! Восторг для глаз, радость для нас, раздражитель для завистниц", "Будущая казахстанская Джиджи Хадид", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993797-vostorg-dlya-glaz-doch-model-dany-eseevoy-i-meyrzhana-turebaeva-ocharovala-kaznet-video/