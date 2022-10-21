"Две легенды": совместное фото Шварценеггера и Сталлоне привело в восторг фанатов

Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger

Голливудские звезды Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне опубликовали в своих Instagram-аккаунтах совместное фото, которое порадовало их поклонников, передает NUR.KZ.

"Счастливого Хэллоуина", - подписал 75-летний Шварценеггер фото со звездным коллегой, поделилившись снимком на своей страничке в Instagram.

На фото легендарные актеры стоят с огромными ножами, которыми вырезают тыквы на Хэллоуин. Оба они улыбаются, смотря в камеру.

Это же фото появилось и в ленте Сталлоне.

"Я и мой большой друг Арнольд проводим время в его удивительном офисе, вырезая тыквенные головы для Хэллоуина ножами для выживания! Вот чем занимаются в свободное время настоящие боевые парни", - написал 76-летний Слай.

Поклонники голливудских звезд остались в восторге.

"Две легенды", "Коммандос против Рэмбо" - фильм, которого никогда не было, но фанаты все еще ждут", "Определенно герои боевиков", "Команда мечты", "Идеальный кадр", "Сердца не стареют", - отреагировали фанаты актеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993786-dve-legendy-sovmestnoe-foto-shvartseneggera-i-stallone-privelo-v-vostorg-fanatov/