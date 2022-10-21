"Девушка-золото": осенние образы Мадины Балгабаевой высоко оценили фанаты

Мадина Балгабаева. Фото: instagram.com/madinabalgabayeva

Казахстанская телеведущая Мадина Балгабаева очаровала фанатов стильным аутфитом. Образ теледивы, которая находится сейчас в Германии, пришелся по душе ее подписчикам, передает NUR.KZ.

Яркий аутфит Мадины прекрасно сочетается с осенней листвой и солнечным днем, заявили подписчики теледивы.

Фото, которое она опубликовала в Instagram, не осталось незамеченным. Фанаты телеведущей были щедры на комментарии и "лайки". Они также пожелали Мадине хорошего отдыха в Германии и легкой дороги домой.

"Чудесное зрелище, отличного вам отдыха!", "Какая же она красивая", "Умница и красавица, прекрасная казахская девушка", "Безумно красивая", "Девушка-золото", "Шикарно", "Очаровательная красавица", - отметили пользователи соцсети.

Фанаты не поскупились на комплименты, оценив еще один осенний образ Мадины.

"Любуюсь и наблюдаю за этим миром не спеша", - подписала она фото и получила массу хвалебных эпитетов в свой адрес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993714-devushka-zoloto-osennie-obrazy-madiny-balgabaevoy-vysoko-otsenili-fanaty/