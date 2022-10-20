"Какая ты утонченная": примерившую нежные образы Динаю искупали в комплиментах

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Отечественная певица Динара Каирова, известная как Диная, покорила Казнет новыми кадрами. Артистку назвали утонченной, отметив не только ее талант, но и красоту, передает NUR.KZ.

"Если утро, то только такое", - прокомментировала Диная видео, которое разместила у себя в Instagram, добавив три "красных сердечка".

Нежные кадры артистка сопроводила песней Лауры Паузини It's Not Good-Bye. Очарованные поклонники принялись осыпать ее "лайками" и комплиментами. Под публикацией запестрили смайлики в виде огня и сердец.

Фанатам понравилось и другое видео артистки, которое было снято в Париже. Певица рассказала, что надела платье ручной работы для выхода на сцену. Диная приняла участие в концерте к 100-летию Розы Баглановой.

"Диная, какая ты утонченная, шикарная. Звезда!", "Выглядишь бомбически", "Такой прекрасный образ", - дали свою оценку поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993547-kakaya-ty-utonchennaya-primerivshuyu-nezhnye-obrazy-dinayu-iskupali-v-komplimentah/