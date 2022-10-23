Кара Делевинь вышла в провокационном образе после слухов о плохом самочувствии

Кара Делевинь. Фото: Valery Hache / AFP / Getty Images

На этой неделе британская модель и актриса Кара Делевинь появилась на публике в провокационном наряде. Модель предстала в брюках песочного цвета и пиджаке нараспашку, из-под которого виднелся бюстгальтер, передает Daily Mail.

При этом в прошлом месяце ее поведение и неопрятный внешний вид в аэропорту вызвал беспокойство у фанатов. Папарацци запечатлели модель не в самом лучшем виде: без макияжа на лице, с выраженными темными кругами вокруг глаз, растрепанными волосами. Снимки вызвали беспокойство у фанатов, многие предположили, что с самочувствием модели что-то не так.

Но недавно своим эффектным появлением на публике Делевинь дала понять, что все слухи оказались беспочвенными. Модель появилась на презентации документального сериала Planet Sex, организованной в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. В этом проекте она выступила в качестве ведущей и продюсера.

К слову, это не первый раз, когда модель преображается перед камерами. Ее часто замечали в неухоженном виде в один день, а на следующий – при параде и сияющей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993344-kara-delevin-vyshla-v-provokatsionnom-obraze-posle-sluhov-o-plohom-samochuvstvii/