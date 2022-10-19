"Самая красивая девушка в мире": Ханде Эрчел похвасталась длинными ногами

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" похвасталась длинными ногами. Обаятельная Ханде Эрчел получила в свой адрес массу комплиментов, ее назвали самой красивой девушкой в мире, передает NUR.KZ.

28-летняя турецкая красавица снова восхитила своих преданных фанатов со всего мира, которые подписаны на нее в Instagram и не оставляют без внимания ни одну ее публикацию.

В этот раз Ханде опубликовала фото в своей ленте, на котором запечатлелась в коротких шортах и длинных сапогах, модный аутфит подчеркнул ее стройные ноги.

"Вау! Ты такая красивая, Ханде! Не позволяйте сглазу вас коснуться!", "Ты суперзвезда, богиня, самая красивая девушка во всем мире! Сияй, сияй, дорогая Ханде", "Единственная королева", "С любовью из Индии", "Ты огонь", - отреагировали фанаты на новое фото актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993330-samaya-krasivaya-devushka-v-mire-hande-erchel-pohvastalas-dlinnymi-nogami/