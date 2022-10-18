"Ух ты, черная пантера!": Жазира Еркин в платье с разрезом влюбила в себя фанатов

Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Актриса Жазира Еркин восхитила фанатов, появившись в приталенном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Поклонники отметили, что девушка грациозна, как пантера, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Бажа" опубликовала новое видео в Instagram. На кадрах Жазира запечатлелась идущей по красивому залу в черном платье с высоким разрезом и смелым декольте.

Фолловеры, очарованные образом молодой актрисы, не поскупились на восторженные эпитеты. А кое-кто даже признался, что влюбился в Жазиру.

"Вай, тигрица", "В Казахстане сразу потеплело", "Кажется, я влюбился", "Огонь", "Шикарно, я ваша фанатка", "О, что за красавица", "Ее талия - аномалия", "Как можно пожалеть "лайки", "Походка огонь", "Супер", "Ух ты, черная пантера!", "Неделя высокой моды, вам идет", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993236-uh-ty-chernaya-pantera-zhazira-erkin-v-plate-s-razrezom-vlyubila-v-sebya-fanatov/