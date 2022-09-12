"Каждое фото чуть ли не в трусах": модель из Таджикистана вызвала шквал негатива своими снимками

Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Дина Саева, модель из Таджикистана, вновь получила порцию упреков из-за своих откровенных снимков. Пока поклонники восхищаются ее внешностью, хейтеры пишут нелестные комментарии под фото, передает NUR.KZ.

Новые кадры в провокационных позах Дина опубликовала в своем Instagram.

"Какая ты красивая тут, красивая, умничка, все делаешь правильно", "Самая прекрасная", "Нет слов, даже эмоции замерли", "Дина, ты шикарна", "Сногсшибательно", "Удивительно красивая девушка", "Заслуживает много лайков", - прокомментировали фанаты Саевой.

Другие ее снимки не оценили.

"Почти каждое фото чуть ли не в трусах", "Честно, некрасиво", "Все откровеннее и откровеннее", "Кем ты стала", "Образ какой-то в этот раз не очень", - высказались они.

Ранее Дина Саева разозлила соцсети провокационным фото. Пользователи Сети предложили "скинуться на одежду и на лечение" для нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987349-kazhdoe-foto-chut-li-ne-v-trusah-model-iz-tadzhikistana-vyzvala-shkval-negativa-svoimi-snimkami/