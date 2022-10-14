"Сколько грации в каждом движении": Нучи в новом образе сравнили с Киану Ривзом

Нурлан Алимходжаев. Кадр из видео: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер и бизнесмен Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, покорил подписчиков в соцсети новым образом. Они сравнили его с голливудской звездой Киану Ривзом, передает NUR.KZ.

Нучи опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлелся идущим по перрону метро. Подписчики, а их у блогера в этой социальной сети 219 тысяч, осыпали его комплиментами.

Одна из первых свою реакцию оставила певица Ерке Есмахан. Она сопроводила видео смайликом с глазами-сердечками.

"Просто лучший", "Супер", "Красавчик", "Элегантный", "Прям Киану Ривз из "Матрицы", "На Мурата Насырова чем-то похожи", "Киану Ривз в молодости", "Девушкам многим есть, куда расти, глядя на вас", "Сколько грации в каждом движении", "Я бы вас узнала из тысячи", "Как же красивы ваши пальцы рук", "Эстетика", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992798-skolko-gratsii-v-kazhdom-dvizhenii-nuchi-v-novom-obraze-sravnili-s-kianu-rivzom/