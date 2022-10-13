"До сих пор не в Голливуде?": Глафира Тарханова примерила гламурный образ

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

38-летняя российская актриса Глафира Тарханова представила новый образ на суд своих подписчиков в соцсети. Фанаты заявили, что яркой и талантливой актрисе давно уже пора в Голливуд, передает NUR.KZ.

Глафира Тарханова не боится быть разной и всегда удивляет своих поклонников необычными образами. В этот раз она представила гламурный образ, который высоко оценили ее фолловеры.

"На что я пошла ради этого образа?!" - отметила Глафира в своем Instagram.

Воздушное розовое платье, пышные локоны, идеальный макияж - все это сделали образ актрисы ярким и запоминающимся.

"Роскошный образ! Очень идут объемные кудри и розовый цвет", "Вы до сих пор не в Голливуде?", "Очень-очень красиво! Глафира, вы потрясающая женщина", "Такая женственная", "Ух-ты, вот это образ! Улыбочки только не хватает", "А наша Глаша, что ни день, то краше!", "Сладкий леденец", "Гламур вам к лицу", - прокомментировали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992497-do-sih-por-ne-v-gollivude-glafira-tarhanova-primerila-glamurnyy-obraz/