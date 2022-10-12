"Нельзя быть такой шикарной": Лопырева в сексуальном платье свела с ума фолловеров

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

39-летняя фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева похвасталась пышной грудью, примерив сексуальное платье с корсетом. Фанаты не поскупились на комплименты, назвав ее роскошной женщиной, передает NUR.KZ.

Виктория разместила чувственное фото на своей страничке в Instagram. На снимке фотомодель в эффектном атласном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Пышная грудь теледивы едва уместилась в лиф платья.

"Что для вас самое ценное в жизни?" - спросила она своих фанатов.

Подписчики как один отметили, что самое ценное - это жизнь и здоровье. Они также осыпали комплиментами телеведущую.

"Вика, как красиво, роскошно!", "А у Вики все прекрасно, как всегда", "Нельзя быть такой шикарной", "Красавица", "Ну до чего хороша!", "Роскошная женщина", "Очень сексуальна", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992281-nelzya-byt-takoy-shikarnoy-lopyreva-v-seksualnom-plate-svela-s-uma-folloverov/