"Этот вечер будет особенным": Али Окапов объявил о новом шоу Розы Рымбаевой

Али Окапов и Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов объявил о новом шоу Розы Рымбаевой, которое запланировано в Астане. Концерт пройдет 25 октября, в день Республики, передает NUR.KZ.

О шоу Али рассказал в Instagram.

"Астана! 25 октября мы готовим для вас кое-что особенное. Новое шоу народной артистки РК и по совместительству моей мамы - Розы Рымбаевой! Решил поделиться с вами раньше официальной рекламы, чтобы вы смогли заранее запланировать этот вечер.

Концерт будет ко дню Республики, поэтому в этот день выходной. Так что отмечаем в календаре 25.10, ждем старта продаж билетов, ну, и будем на связи! Про сам концерт поделюсь с вами чуть позже, всех сюрпризов не раскрою, но этот вечер точно будет особенным. До встречи", - прокомментировал артист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989930-etot-vecher-budet-osobennym-ali-okapov-obyavil-o-novom-shou-rozy-rymbaevoy/