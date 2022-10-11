"Серьезные ребята": фото Ердена Телемисова с домашним питомцем умилило Сеть

Ерден Телемисов с питомцем. Фото: instagram.com/erden_telemisov

Казахстанский актер, режиссер, продюсер и каскадер Ерден Телемисов очаровал Казнет забавным фото со своим домашним питомцем. Актер отметил, что питомцы похожи на своих хозяев, передает NUR.KZ.

Новое фото Ерден разместил в Instagram. На снимке вместе с хозяином запечатлен мопс по кличке Лелик, которого очень любят подписчики Ердена.

"Питомцы всегда выбирают хозяев, похожих на себя. И это правда! Мы с Леликом обожаем вкусно поесть и подольше поспать. Мы оба любим Наталью Телемисову и наших девочек.

Мы не кусаемся. Каждый, встреченный нами, человек становится нашим другом. У нас есть складки на голове и они нас не портят. У нас нет щекотки и мы кайфуем от массажа.

Мы можем себе позволить целый день просто лежать и ни о чем не думать, периодически вздыхая и потягиваясь. И мы оба благодарны офигительному фотографу Александру за то, что запечатлел нас на долгую память. Виляем хвостом и хотим еще", - написал Ерден.

"Божечки, какая прелесть!", "У Лелика в глазах мудрость житейская", "Собаки - самые преданные члены семьи до конца жизни", "У вас глаза похожи", "Лелик знает, кого выбирать", "Какие классные", "А я думал постер к фильму "Люди в черном", "Такая фотография замечательная и добрая", "Серьезные ребята", "Милашки мои", - отметили фанаты под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992065-sereznye-rebyata-foto-erdena-telemisova-s-domashnim-pitomtsem-umililo-set/