"Прекрасная казахская келин": Мадина Садвакасова очаровала фанатов колоритным фото

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова поделилась в соцсети колоритным фото в национальном наряде. Образ певицы пришелся по душе ее поклонникам, однако некоторые раскритиковали ее за маникюр, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова опубликовала фото в Instagram.

"К этому фото только одно не подходит. Остальное идеально", - написала артистка.

Мадина сидит за дастарханом в белом платке и красивом наряде, исполнительница держит в руках деревянную пиалу. Ее образ дополняют затейливые украшения в национальном стиле.

Внимательные подписчики попытались понять, что же на фото не соответствует колоритному образу певицы.

Многие сошлись во мнении, что портит фото маникюр Мадины, но были озвучены и другие варианты. Однако все как один отметили, что Мадина прекрасна в этом образе.

"Длинные, накрашенные ногти", "Какая красивая!", "Откусанный баурсак", "Все прекрасно, вот только ногти портят", "Ногти длинные, а так все замечательно, прекрасная казахская келин", "Пиала пустая, не хватает кумыса", "Гостей за столом не хватает", "А мне кажется, что здесь все идеально", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992038-prekrasnaya-kazahskaya-kelin-madina-sadvakasova-ocharovala-fanatov-koloritnym-foto/