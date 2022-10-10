Анна Седокова в очень "уятном" платье обольстила фанатов (фото)

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова опубликовала свои фото в платье с разрезами на груди и бедрах, вызвав восторг подписчиков, которые назвали ее "богиней", передает NUR.KZ.

Очень откровенные и сексуальные кадры появились на странице Анны в Instagram. На них она позирует в прозрачном платье телесного цвета. "Пикантные" места певицы прикрыли черные вставки на наряде. Платье отлично подчеркнуло женственную фигуру артистки.

"Обожаю перемены в жизни. В них есть энергия. Страшно, знаю. Но это точка роста", - заявила Седокова, решив не пояснять, о каких именно переменах идет речь.

Менее чем за сутки фото собрали несколько десятков тысяч "лайков".

"Красотка", "Богиня", "Какая красивая!", "Ты так красива, невыносимо!", "Невероятная", - прокомментировали очарованные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991852-anna-sedokova-v-ochen-uyatnom-plate-obolstila-fanatov-foto/