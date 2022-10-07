"Лицо со шрамом": Асылхан Толепов испугал фанатов новым кинообразом

Асылхан Толепов. Фото: instagram.com/assylkhantolepov

Звезда фильма "Жаужүрек мың бала" Асылхан Толепов показал, как изменился ради новой роли. Фанаты отметили, что грим очень реалистичный, и выразили уверенность, что фильм с участием Толепова будет отличным, передает NUR.KZ.

У нового экранного героя Асылхана глубокий шрам на лице.

"Немного грима и ты другой", - написал Асылхан в Instagram, где разместил свое новое фото.

Подписчики отметили, что актер для них красив в любом виде.

"Как реалистично, но очень идет", "Если честно, грим это или нет... Но взгляд очень грустный у вас. Все будет хорошо. Вы прекрасный человек и актер", "Шрамы украшают мужчин", "Ой, жаным, увидела тебя и чуть сердце не остановилось", "Я вначале сильно испугалась, увидев вас в таком виде", "Ромео уже не тот", "Каким бы вы ни были, для нас очень красивы", "Лицо со шрамом", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991585-litso-so-shramom-asylhan-tolepov-ispugal-fanatov-novym-kinoobrazom/