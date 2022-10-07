"Прям как в дорамах": Айжулдыз Адайбекова в корейском наряде впечатлила соцсети (фото)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова опубликовала фотографию в корейском наряде на фоне одной из южнокорейских достопримечательностей. Актриса сообщила, что провожает маму в Пусан, передает NUR.KZ.

"Совсем забыла про эти фотографии. Прям как в дорамах. Сейчас провожаю маму в Пусан и от всей души желаю удачи. Когда что-то волшебное происходит в моей жизни, я понимаю, что достаточно было медитировать, расслабиться, работать над самооценкой. Вот же основной ключ успеха!

Когда я занята собой, когда я слышу свои желания, когда я ощущаю любовь в своем сердце, то тотально обретаю офигенную уверенность в себе. Главное начать уже сегодня, уже сейчас", - написала Айжулдыз в своем Instagram.

"Моя красавица, крашиха моя", "Прям как в дорамах", "Красотка, просто уау", "Вы большая молодчина. Колоссальная работа над собой", "Самая лучшая из казахстанских блогеров, которых я знаю", - прокомментировали подписчицы актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991550-pryam-kak-v-doramah-ayzhuldyz-adaybekova-v-koreyskom-naryade-vpechatlila-sotsseti-foto/