"Негоже почти в 45 лет носить такие": Анфиса Чехова в коротком платье получила критику на премии (видео)

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как столкнулась с критикой во время мероприятия Fashion People Awards, передает NUR.KZ.

В своем Instagram 44-летняя Чехова выложила видео с премии со своим участием.

"Я подготовила вчера секси-платье из струящегося оливкового шелка, но когда надела его перед выходом, поняла что платье не сидит. Пару месяцев назад, до поездки в Америку платье было как влитое, все обтягивало как надо, а кое-где и приоткрывало, но шелковые платья такая опасная вещь, чуть-чуть наел боков, и оно предательски тебя выдало.

В итоге прямо в дверях я приняла решение переодеться. Схватила первое попавшееся платье, подарок подруги, которое было мне чуть-чуть великовато. Переобулась, нашла ремень, чтобы убрать мешковатость в талии, сменила аксессуары, и поехала на мероприятие с большим опозданием", - рассказала Анфиса.

Она отметила, что премию ей не вручили, но "зато искупали в комплиментах и одновременно в критике".

"Кто-то восхищался, что я как девочка, а кому-то инфантилизм моего образа не зашел. Негоже, говорят, почти в 45 носить такие короткие платья", - пожаловалась Чехова.

Поклонники Анфисы заверили, что ее фигура позволяет ей носить любые наряды, и выглядит она в них шикарно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991443-negozhe-pochti-v-45-let-nosit-takie-anfisa-chehova-v-korotkom-plate-poluchila-kritiku-na-premii-video/