"Ого, как помолодела!": 72-летняя Надежда Бабкина потрясла Сеть преображением
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72-летняя российская певица Надежда Бабкина вызвала восторг подписчиков новым фото. Фанаты отметили, что на снимке артистка выглядит просто потрясающе, и заметили, что она помолодела, передает NUR.KZ.
Свой новый пост в Instagram Надежда Бабкина посвятила Дню учителя, который в России отметили 5 октября.
"День учителя для меня - особый праздник, поскольку моя мама, Тамара Александровна, всю жизнь проработала учительницей начальных классов.
Я всегда этим очень гордилась, потому что профессия педагога во все времена - одна из важнейших в обществе", - отметила певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)
Актриса также разместила свое новое фото, которое привлекло внимание ее подписчиков.
"Прическа новая очень идет! Помолодела с ней лет на 20", "Поздравляю вас. А вы выглядите просто как школьница", "Надюша, ты прелесть, потрясающе выглядишь, красива и элегантна", "Ого, как помолодела, не узнать!", "Боже, ну, зачем так жестко фотошопиться?" - отметили комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991419-ogo-kak-pomolodela-72-letnyaya-nadezhda-babkina-potryasla-set-preobrazheniem/