"Ого, как помолодела!": 72-летняя Надежда Бабкина потрясла Сеть преображением

Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina

72-летняя российская певица Надежда Бабкина вызвала восторг подписчиков новым фото. Фанаты отметили, что на снимке артистка выглядит просто потрясающе, и заметили, что она помолодела, передает NUR.KZ.

Свой новый пост в Instagram Надежда Бабкина посвятила Дню учителя, который в России отметили 5 октября.

"День учителя для меня - особый праздник, поскольку моя мама, Тамара Александровна, всю жизнь проработала учительницей начальных классов.

Я всегда этим очень гордилась, потому что профессия педагога во все времена - одна из важнейших в обществе", - отметила певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса также разместила свое новое фото, которое привлекло внимание ее подписчиков.

"Прическа новая очень идет! Помолодела с ней лет на 20", "Поздравляю вас. А вы выглядите просто как школьница", "Надюша, ты прелесть, потрясающе выглядишь, красива и элегантна", "Ого, как помолодела, не узнать!", "Боже, ну, зачем так жестко фотошопиться?" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991419-ogo-kak-pomolodela-72-letnyaya-nadezhda-babkina-potryasla-set-preobrazheniem/