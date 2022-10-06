"Сестрица Аленушка": Агата Муцениеце в платке и длинном платье удивила фанатов

Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

33-летняя актриса Агата Муцениеце удивила свою аудиторию в соцсети, примерив новый образ. Многие заявили, что яркой актрисе не стоит скрывать свою красоту, передает NUR.KZ.

"Я могу быть и скромной, и покорной, даже тихой, но это не точно", - отметила Агата, опубликовав фото в своем Instagram.

На фото Агата предстала в неожиданном образе - актриса облачилась в скромное длинное платье и завязала платок на голову. Подписчики пришли в изумление, многие отметили, что такой образ не к лицу яркой актрисе.

"Бабушка Агата, ты ли это?", "Вы красотка! А тут прям бабушка-бабушка, это не ваше!", "Так выглядит печаль", "Очень очень плохие фото и пресеты", "Вот именно такой скромной, покорной быть не надо, это точно! Советы бабушки Агаты в этом образе заиграют новыми красками!" - заявили пользователи соцсети.

Ну а некоторым образ понравился.

"Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", "Хорошенькая", "Такая естественная и красивая", "Сестрица Аленушка", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991362-sestritsa-alenushka-agata-mutsenietse-v-platke-i-dlinnom-plate-udivila-fanatov/