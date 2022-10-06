"Совсем другая": Маржан Арапбаева без макияжа восхитила своих фанатов
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Казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала фото без макияжа и вызвала восхищение фолловеров. Многие отметили, что Маржан прекрасна и без косметики, передает NUR.KZ.
Маржан Арапбаева провела незабываемый отдых в Турции, откуда делилась красочными фотографиями. Теперь же пришло время возвращаться. Певица поделилась снимком, который был сделан в салоне самолета. На фото артистка без макияжа.
"Возвращаемся домой. Путешествие закончилось, нужно приступать к ежедневным заботам", - написала она.
Подписчики оставили свои реакции под снимком.
"Без косметики лучше", "Никакой макияж не сравнится с естественной красотой", "Без косметики совсем другая", "Люблю", "Удачной дороги", "Молодец", - написали фанаты.
А некоторые пользователи Сети не узнали артистку.
"Кто это?", "Маржан Арапбаева так изменилась?", "Совсем на себя непохожа", - отметили комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991336-sovsem-drugaya-marzhan-arapbaeva-bez-makiyazha-voshitila-svoih-fanatov/