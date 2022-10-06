"Совсем другая": Маржан Арапбаева без макияжа восхитила своих фанатов

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала фото без макияжа и вызвала восхищение фолловеров. Многие отметили, что Маржан прекрасна и без косметики, передает NUR.KZ.

Маржан Арапбаева провела незабываемый отдых в Турции, откуда делилась красочными фотографиями. Теперь же пришло время возвращаться. Певица поделилась снимком, который был сделан в салоне самолета. На фото артистка без макияжа.

"Возвращаемся домой. Путешествие закончилось, нужно приступать к ежедневным заботам", - написала она.

Подписчики оставили свои реакции под снимком.

"Без косметики лучше", "Никакой макияж не сравнится с естественной красотой", "Без косметики совсем другая", "Люблю", "Удачной дороги", "Молодец", - написали фанаты.

А некоторые пользователи Сети не узнали артистку.

"Кто это?", "Маржан Арапбаева так изменилась?", "Совсем на себя непохожа", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991336-sovsem-drugaya-marzhan-arapbaeva-bez-makiyazha-voshitila-svoih-fanatov/