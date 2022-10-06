"Две красотки на одном фото": Асель Садвакасова показала снимки с мамой

Асель Садвакасова с мамой. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова поздравила свою маму с днем рождения, а заодно опубликовала их совместные фотографии, в том числе детские, передает NUR.KZ.

Трогательное поздравление Асель оставила в своем Instagram.

"Мамочка, всех слов не хватит на свете сказать, как я тебя люблю! Благодарю Всевышнего за счастье быть твоей дочерью и что именно ты моя мама. Я сегодня буду поздравлять тебя весь день и всю жизнь буду признаваться в любви.

Я хочу, чтобы просто ты была самая счастливая в этом мире и я верю, что так и будет, потому что ты не просто самая лучшая мама, ты еще супердочь, суперсестра, тетя, подруга, наставник, собеседник и просто суперклассный человек", - написал актриса, пожелав всего наилучшего своей родительнице.

"Две красотки в одном в фото - это слишком красиво. С днем рождения мамы", "Какие красотки", "Шикарная мамочка", "Прекрасная дочь, прекрасная мама!", "Вы прекрасная дочь такой красивой женщины", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991331-dve-krasotki-na-odnom-foto-asel-sadvakasova-pokazala-snimki-s-mamoy/