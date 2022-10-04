"Хорошенькая девчушка": звезда "Кухни" Ольга Кузьмина поделилась детским снимком

Ольга Кузьмина. Фото: instagram.com/kuzmummy

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина опубликовала в соцсети свое детское фото. Она также поразмышляла над тем, каково быть взрослым. Подписчики отметили, что актриса ничуть не изменилась за годы, передает NUR.KZ.

Кузьмина разместила детское фото в Instagram и написала новый пост.

"В детстве казалось, что быть взрослым - это что-то такое далекое. Что 25 лет - это уже очень много. Сейчас, в 35, я сравниваю свои детские представления об этом возрасте со своими внутренними ощущениями в данный момент и не могу их соединить.

Конечно, за это время у меня уже сформировался жизненный опыт, появилась своя семья, работа. Но все это ощущается совсем не так, как мне казалось в юные годы", - призналась она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Она также добавила, что годы пролетели незаметно.

"В голове не укладывается - то самое "далекое" совершенно незаметно оказалось настоящим. Помните, как вы в детстве представляли себя через много лет? Расскажите, сошлись ли ожидания и реальность?" - спросила актриса своих подписчиков.

"Люблю вас еще с "Ералаша", "Знаешь, Олечка! И в 50 лет ты будешь чувствовать себя ребенком", "Нет на самом деле никаких взрослых, оказывается", "Какая красавица! Детство - это сказка, самое дорогое, что бывает у людей", "Хорошенькая девчушка", "Не изменилась", "Лапочка", - гласят комментарии подписчиков под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991029-horoshenkaya-devchushka-zvezda-kuhni-olga-kuzmina-podelilas-detskim-snimkom/