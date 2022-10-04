"Неувядающая красота": 59-летняя звезда сериала "Королек - птичка певчая" очаровала новым фото

Айдан Шенер. Фото: instagram.com/aydannsener

59-летняя турецкая актриса и модель Айдан Шенер, полюбившаяся зрителям по сериалу "Королек - птичка певчая", порадовала фанатов новой фотографией. Пользователи Cети отметили, что актриса выглядит просто потрясающе, передает NUR.KZ.

Роль Фериде в сериле "Королек - птичка певчая", снятом в 1986 году, принесла Айдан Шенер мировую славу. Обладательницу титула "Мисс Турция" полюбили за красоту и талант не только в своей стране, но и далеко за ее пределами. Еще одним ее запоминающимся фильмом был "Млечный путь".

Поклонники со всего мира все еще зовут ее Фериде или Чалыкушу в честь героини полюбившегося сериала. Актриса не слишком активна в Instagram, но порой радует свою аудиторию редкими публикациями.

В этот раз она разместила в своей ленте новое фото, которое тут же оценили восторженные фанаты.

"Неувядающая красота", "Человек с ангельской улыбкой", "Очень красивая во всех отношениях, особенная, милая, естественная, искренняя, элегантная", "Равной Айдан Шенер нет", "Мы соскучились по вам на экранах", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990947-neuvyadayuschaya-krasota-59-letnyaya-zvezda-seriala-korolek-ptichka-pevchaya-ocharovala-novym-foto/