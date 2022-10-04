"Как это понимать?": Алтынай Жолдыбаева удивила фанатов, появившись в хиджабе

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская исполнительница Алтынай Жолдыбаева удивила своих подписчиков в соцсети, появившись в хиджабе. Ранее "уятмены" не раз критиковали девушку за открытые наряды, передает NUR.KZ.

Новое фото Алтынай опубликовала в своем Instagram. Комментировать снимок девушка не стала, а лишь добавила черное сердечко и указала имя фотографа, а также локацию, где была запечатлена - это аэропорт Алматы.

На фото младшая сестра певицы Камшат Жолдыбаевой сидит в черном хиджабе и плаще бежевого цвета.

Удивленные подписчики оставили свои отзывы.

"Шикарная женщина", "Прекрасная, тебе так идет", "Вам к лицу", "Начни читать намаз", "У Алуши все свое - брови без тату, ресницы длинные, просто красотка", - прокомментировали поклонники.

Однако не обошлось и без критики.

"То полуголая ходишь, то так оденешься, татуировка на руке, как это понимать?" - возмутилась одна из подписчиц.

"Каждый сам ответит за свои поступки и слова перед Богом. Не нужно лишних разговоров. Она ведь сама знает. А если вам не нравится, то проходите мимо", - последовал ответ другой пользовательницы соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990911-kak-eto-ponimat-altynay-zholdybaeva-udivila-fanatov-poyavivshis-v-hidzhabe/