"Танцуй, Джимми": Суперпапа Серик спел и станцевал в образе героя индийского фильма

Серик Тлеулесов с супругой. Кадр из видео: instagram.com/superpapa_serik

Отечественный блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, умилил подписчиков в соцсети забавным видео. Все члены его дружной семьи изобразили героев популярного индийского фильма 80-х годов, передает NUR.KZ.

"Индийская любовь в казахской семье. Из какого фильма песня?" - спросил своих подписчиков Серик, опубликовав зажигательное видео в Instagram.

Блогер, повторив образ звезды Болливуда Митхуна Чакраборти, станцевал и спел под мелодию из фильма "Танцуй, танцуй". В веселой постановке также приняли участие супруга и дети Серика.

"Супер! Кайф!", "Серик, тебе надо в шоу "Голос" участвовать", "Классно так получилось!", "Интересно, сколько нервных клеток ушло, чтобы сделать такой классный клип. Молодцы!", "Ну, Серик, не перестаешь удивлять", "Танцуй, Джимми", "Суперпапа даст фору любому индийскому актеру. Браво!", "Пой, Серик, пой", "Митхун отдыхает", "Митхун давно на пенсии и передал дела в руки Серика", - прокомментировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990842-tantsuy-dzhimmi-superpapa-serik-spel-i-stantseval-v-obraze-geroya-indiyskogo-filma/