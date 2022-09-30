"Как после этого парней любить?": Say Mo "уятными" снимками свела с ума даже поклонниц (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская музыкальная исполнительница Say Mo опубликовала серию новых откровенных снимков, которые восхитили не только парней, но и девушек-подписчиц, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Молдир опубликовала несколько фотографий в ультракоротком серебристом платье с разрезами и открытой спиной. Наряд подчеркнул грудь артистки и ее бедра с татуировками. Образ дополнили сверкающие босоножки на высоком каблуке.

"В каком городе ждешь мой концерт?" - обратилась Say Mo к своим поклонникам с вопросом.

Разумеется, подобные кадры не могли оставить равнодушными ее поклонников.

"Казахская Бейонсе или Дженнифер Лопес", "Как всегда, секси", "Ты невозможно красивая, сексуальная, умная и талантливая", "Шикарная", "Бомба", - заявили фанаты.

"Как после этого парней любить?" - задалась вопросом одна из пользовательниц соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990393-kak-posle-etogo-parney-lyubit-say-mo-uyatnymi-snimkami-svela-s-uma-dazhe-poklonnits-foto/