"Если родишь от меня, дети будут красивыми": Жанар Дугалова восхитила фанатов новым фото

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова опубликовала новые фотографии, на которых она позирует с открытым декольте. Один из поклонников заявил, что у них были бы красивые дети, передает NUR.KZ.

На выложенных в Instagram кадрах артистка сидит перед зеркалом в топе на тонких лямках, открывающем ее декольте. На лице певицы аккуратный макияж, а темные волосы ее распущены и завиты в локоны.

Подписчикам Жанар Дугаловой очень понравились ее снимки.

"Красивая", "Моя любовь, если родишь от меня, дети будут красивыми, как ты", "Куколка", "Жгучая красавица! Зачетное фото", "Божественна", "Что за красота", "Спасибо твоим родителям, которые дали тебе такое воспитание. У тебя не было никаких плохих поступков", "Как всегда сногсшибательная Жанара!", "Самая красивая", - заявили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990336-esli-rodish-ot-menya-deti-budut-krasivymi-zhanar-dugalova-voshitila-fanatov-novym-foto/