"Папина доча": Катерина Шпица растрогала Рунет архивным снимком с отцом

Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса Катерина Шпица опубликовала в соцсети фото из детства, где она запечатлена с отцом. Фанаты отметили, что отец и дочь очень похожи. Они заявили, что актриса совсем не изменилась с годами, передает NUR.KZ.

"В честь папиного дня рождения ретроминутка. В баночке - козье молоко. Сама надоила. Гордостью было папе на обед принести. Папа, люблю тебя до самой далекой Галактики и обратно! Будь долго-долго!" - написала Катерина в Instagram, где разместила архивное фото из семейного альбома.

Фанаты пожелали ее отцу крепкого здоровья и отметили, что актриса с возрастом не изменилась.

"Здоровья папуле крепчайшего", "Папина доча", "Совсем не изменилась", "Папина копия", "Самые теплые фоточки из детства", "Как мило", "Классные, прекрасные", "Клевое фото", "Такая же улыбашка", "Одно лицо", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990286-papina-docha-katerina-shpitsa-rastrogala-runet-arhivnym-snimkom-s-ottsom/