"Как голливудские звезды": фото Турсынбека Кабатова с женой вызвало восторг в Сети

Турсынбек Кабатов с супругой Молдир. Фото: instagram.com/moldir.mt

Супруга отечественного шоумена, КВН-щика, юмориста Турсынбека Кабатова опубликовала в соцсети новое фото с мужем. Подпиcчики сравнили их с голливудскими звездами, передает NUR.KZ.

Молдир Муканова опубликовала новое фото в Instagram и отметила страничку своего звездного мужа, добавив красное сердечко. На снимке Турсынбек и Молдир запечатлены держащимися за руки. Оба они в солнцезащитных очках и черных костюмах.

"Виктория Бекхэм, наверное, оценила бы это фото", "Брэд Питт и Анджелина Джоли отдыхают рядом с вами", "Вы начали снимать фильм "Мистер и миссис Смит по-казахски"?", "Вы вышли из машины как голивудские звезды", "Как будто в кино снимаетесь", "Красивая пара", "Мистер и миссис Кабатовы", "Люди в черном", "Агенты 007", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990248-kak-gollivudskie-zvezdy-foto-tursynbeka-kabatova-s-zhenoy-vyzvalo-vostorg-v-seti/