Стареющий Влад Топалов обеспокоил фанатов

Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Российский певец Влад Топалов выложил в Сеть фото из студии звукозаписи. Подписчики музыканта сочли, что он сильно постарел за последние годы и обеспокоились его внешним видом.

36-летний исполнитель сфотографировал себя на фоне микрофона в студии звукозаписи. Этот снимок он разместил на своей странице в Instagram.

На опубликованном кадре певец позирует в футболке белого цвета и в наушниках.

"Пишу новый материал. Пока нравится. А там посмотрим", — подписал артист публикацию.

Некоторые пользователи не оценили внешний вид знаменитости и заявили, что Топалов на фото выглядит на все 50 лет.

"Почему так плохо выглядишь, на фото лет 50 не меньше!", "На этом фото выглядишь старше. Даже старее", "Лучше без фильтров, Влад", – написали комментаторы.

Тем не менее не все высказались негативно, многие подписчики пожелали удачи и вдохновения исполнителю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990218-stareyuschiy-vlad-topalov-obespokoil-fanatov/