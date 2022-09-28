"Лапочка такая": Айару Бакытбек опубликовала фото в кроп-топе и шортах

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Казахстанская блогерша Айару Бакытбек опубликовала свое фото в кроп-топе и шортах, после чего получила порцию восторженных комментариев, передает NUR.KZ.

Новый снимок появился на странице Айару в Instagram. Судя по отмеченной геолокации, он был сделан в калифорнийской Санта-Барбаре. На кадре девушка позирует с распущенными волосами в черном кроп-топе и джинсовых шортах.

Подписчики блогерши принялись писать ей лестные комментарии.

"У вас классный фотограф, всегда замечаю!", "Эта Айару - золотая девушка. Будь счастлива, дорогая", "Улыбка очень тебе идет. Давно не видела такой красивой фотки", "Красивая, будь счастливой", "Родинка просто сводит с ума", "Лапочка такая", "Прелесть", "Красотка, с возвращением", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990045-lapochka-takaya-ayaru-bakytbek-opublikovala-foto-v-krop-tope-i-shortah/