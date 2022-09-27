"Моя королева": Айшвария Рай порадовала фанатов новыми фотографиями в Сети

Айшвария Рай. Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Обладательница титута "Мисс мира", индийская актриса и фотомодель Айшвария Рай порадовала поклонников со всего мира новыми фотографиями в соцсети. Королева красоты поблагодарила своих фанатов за любовь, передает NUR.KZ.

48-летняя Айшвария Рай не слишком активна в Instagram, поэтому ее редкие публикации становятся для ее поклонников настоящим событием.

На днях актриса разместила в своей ленте новое фото. Одна из самых красивых женщин мира примерила роскошный красный наряд в национальном стиле, украшенный орнаментами.

Сдержанный макияж, золотистые босоножки, а также замысловатые ювелирные украшения завершили ее образ.

"Моя королева. Пожалуйста, публикуйте свои фото каждый день", "Слишком красиво", "И создал Бог красоту", "Откуда взошло солнце? Вы разместили изображение!", "Исключительная, горячо привлекательная и чрезвычайно приятная леди", "Самая красивая женщина в мире", "Моя прекрасная, грациозная леди", - отреагировали фанаты.

На следующий день Айшвария, разместив еще одно фото, поблагодарила своих фолловеров и отметила, что их любовь взаимна.

"Спасибо всем за вашу любовь, самые теплые пожелания и благословения", - написала актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989770-moya-koroleva-ayshvariya-ray-poradovala-fanatov-novymi-fotografiyami-v-seti/