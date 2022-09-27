"Стройная, красивая": новый образ Айгуль Мукей высоко оценили пользователи Казнета

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Отечественная телеведущая Айгуль Мукей поразила своих фанатов и коллег новым образом. Они высоко оценили преображение, не поскупившись на лестные эпитеты в ее адрес, передает NUR.KZ.

"За пять минут до выхода на сцену. Нужна ваша поддержка", - написала Айгуль в своем Instagram.

Теледива предстала в романтическом образе, примерив роскошное вечернее платье и собрав волосы в высокий пучок. Макияж, подчеркнувший выразительные глаза телеведущей, и крупные затейливые серьги дополнили аутфит знаменитости.

Фанаты и коллеги теледивы оставили свои отзывы под публикацией, не удержавшись от комплиментов в адрес матери троих детей.

"Богиня", "Ах, Айгулечка, какая красивая ты", "Огонь", "Как всегда, шикарно выглядите", "Стройная, красивая", "Респект вашему стилисту", "Вау, какое платье!" - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989733-stroynaya-krasivaya-novyy-obraz-aygul-mukey-vysoko-otsenili-polzovateli-kazneta/