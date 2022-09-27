"В этом нет ничего постыдного": Айжулдыз Адайбекова впервые показала себя в купальнике (фото)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова впервые решила продемонстрировать свою фигуру в купальнике. Она заявила, что готова к сообщениям хейтеров, передает NUR.KZ.

"Это мой дебют, скажем. Первая фотка в купальнике. Я готова к хейтерам, если честно: "Не подходит для казахской девушки и так далее". Скажу так: каждый видит то, что хочет. Это мое тело. Такое же тело, как и у вас. В этом нет ничего постыдного. Тем более, я рассказала тут про свои комплексы, думаю, каждая девушка меня поймет", - написала Айжулдыз в своем Instagram, опубликовав кадр у моря, на котором она позирует в черном слитном купальнике.

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Кроме того, актриса решила рассказать подписчикам интересные факты о себе.

"Не пью алкоголь. Записывала хиты для артистов за деньги. Год жила в Европе. По идее щедрая, аж покупала тачки родным просто так. Умею лечить людей, но не показываю это. Амбиверт", - перечислила она.

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989715-v-etom-net-nichego-postydnogo-ayzhuldyz-adaybekova-vpervye-pokazala-sebya-v-kupalnike-foto/