"Интересная и приличная женщина": свадебный образ Волочковой впечатлил поклонников

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова опубликовала кадр с фотосессии, для которой она примерила свадебное платье, фату и каре розового цвета. Фанаты балерины остались под впечатлением, передает NUR.KZ.

"В этот день я решила поделиться вот таким фото. Верю, вы улыбнетесь", - написала артистка в своем аккаунте Instagram, опубликовав кадр, на котором она позирует в фате и свадебном коротком платье.

"А по-моему, отличный образ на Хеллоуин! Необычный - однозначно!", "Ого, интересно как. Хороший образ и цвет волос, просто шикарно. Мне очень нравится", "Прямо как другая интересная и приличная женщина", "Очень крутой образ, вам идет", "Клево, в этом что-то есть", "Артистичная, фотогеничная, кинематографически талантлива в любых амплуа. Удивительное новое открытие ваших дарований", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989566-interesnaya-i-prilichnaya-zhenschina-svadebnyy-obraz-volochkovoy-vpechatlil-poklonnikov/