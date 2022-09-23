"Моргенштерн плачет": Дилара показала ягодицы фанатам в соцсети (18+)

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, экс-супруга Моргенштерна, продолжает провоцировать фанатов сексуальными фото. После публикации очередной серии фотографий поклонники поинтересовались, кому девушка "продала душу", чтобы хорошо получаться на снимках, передает NUR.KZ.

Откровенные снимки, на одном из которых блогерша демонстрирует собственные ягодицы в коротких черных шортах, появились на странице Дилары в Instagram.

Пользователи соцсети остались в восторге от кадров и принялись предполагать, насколько сильно Моргенштерн жалеет о расставании с женой.

"Нет слов, одни эмоции", "Очень красивая", "Такая красивая, такая милая и домашняя", "Какая красивая!", "Кому душу отдала, чтоб так красиво на фото выходить?", "Вау, это было очень горячо", "А почему Морген не просит удалить фото?", "Моргенштерн, жалеешь", "Ничего себе, не ожидала такие фотки", "Моргенштерн плачет", "Ждем Моргена в комментариях", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989362-morgenshtern-plachet-dilara-pokazala-yagoditsy-fanatam-v-sotsseti/