"Я тебя ревную: фанат Динаи сделал громкое признание, восхитившись ее новым фото

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Отечественная певица Динара Каирова, известная как Диная, поразмышляла о ревности. Один из фанатов заявил, что ревнует Динаю, поскольку "не один видит такую красоту", передает NUR.KZ.

Диная написала пост и опубликовала новое фото в Instagram.

"Ревность - это часть девушки. Если она тебя не ревнует, значит, ревнует кого-то другого! Как думаете? Верное убеждение?" - спросила Диная своих подписчиков.

Поклонники согласились со своей любимицей. А один из них заявил, что ревнует Динаю.

"Ревность - знак любви", "Должна быть интрига всегда в отношениях", "Ревнует тот, кто сам изменяет. Любить - значит доверять", "Такую красивую как ты, надо скрыть от всех, ибо глаза только одного мужчины достойны любоваться этой красотой. Даже я тебя ревную, что не только я вижу эту красоту", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989284-ya-tebya-revnuyu-fanat-dinai-sdelal-gromkoe-priznanie-voshitivshis-ee-novym-foto/