"Аж дышать забываешь": 45-летняя Карина Зверева взволновала Сеть жарким фото

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

45-летняя российская актриса, танцовщица и модель Карина Зверева поделилась жаркой фотографией в Сети. Фанаты не смогли сдержать эмоций и назвали ее безумно красивой и сексуальной женщиной, передает NUR.KZ.

"Нечто согревающее от Руслана Панова. В эти отрезвляющие будни надо расти духовно", - отметила Карина в своем Instagram, где разместила горячее фото.

Модель, запечатленная на фото, получила в свой адрес немало восторженных эпитетов. Фанаты отметили, что фигура актрисы прекрасна, а снимок получился просто огненным.

"Карина, любимая", "Вау, очень красиво. Красный и черный идеально сочетаются. Любимые цвета", "Безумно красивая и сексуальная", "Пожар", "Шикарная фигура", "Твое тело прекрасно", "Если честно, то стало жарко", "Сочная женщина", "Жарища", "Боже, безупречность какая... Аж дышать забываешь", "Сексапильная киса", "Богиня", - отреагировали восхищенные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989261-azh-dyshat-zabyvaesh-45-letnyaya-karina-zvereva-vzvolnovala-set-zharkim-foto/