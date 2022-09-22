"Еще красивее, чем 20 лет назад": Деми Мур свела с ума фанатов, опубликовав пляжные фото

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

59-летняя американская актриса Деми Мур разместила в соцсети пляжные фото и вновь восхитила своих поклонников отличной формой. В адрес Деми посыпались щедрые комплименты, передает NUR.KZ.

Похоже, что голливудская дива не хочет расставаться с жаркими деньками и продолжает публиковать пляжные снимки в Instagram. Она считает, что настроение всегда должно быть солнечным.

"Завтра может быть первый день осени, но лето - это образ мыслей", - сопроводила комментарием Деми свои фото в купальниках.

Подписчики заявили, что знаменитость выглядит еще лучше, чем раньше.

"Такое не может не понравиться", "Оглушительно", "Ты сама лето", "Красивая, горячая, сногсшибательная", "Великолепная, потрясающая, чудесная. Такая сексуальная", "Ты выглядишь еще красивее, чем 20 лет назад", "Совершенство", - отметили ее верные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989113-esche-krasivee-chem-20-let-nazad-demi-mur-svela-s-uma-fanatov-opublikovav-plyazhnye-foto/