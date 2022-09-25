Молодящаяся Мадонна на снимках папарацци вызвала споры в Сети

Мадонна. Фото: Elisabetta Villa/Stringer/Getty Images

64-летняя американская поп-звезда Мадонна появилась на вечеринке в Нью-Йорке в спорном наряде и попала на снимки папарацци. Пользователи Сети высказались о том, что знаменитость уже выросла из подобных нарядов.

Мадонна посетила вечеринку после премьеры фильма "Не волнуйся, дорогая" в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Звезду запечатлели в рваных широких джинсах, черном корсете с полупрозрачным верхом и синем пиджаке. Свой наряд певица дополнила очками в белой оправе, кожаными перчатками, лакированными туфлями и сумкой.

Мадонна. Фото: Robert Kamau / GC Images / Getty Images

Многие читатели не оценили образ поп-исполнительницы и решили, что Мадонна слишком сильно пытается молодиться.

"Это что угодно, только не стиль", "Видно, что она уже не молодая", "Нельзя восстановить старую шину", "Странное лицо, честно говоря, немного пугает", "Она всегда была такой. Думаю, глупо было думать, что она спокойно состарится и будет стильно одеваться", "Она похожа на маму Мэрилина Мэнсона", – написали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989021-molodyaschayasya-madonna-na-snimkah-paparatstsi-vyzvala-spory-v-seti/