"Самая красивая женщина в мире": 57-летняя Брук Шилдс в белье изумила поклонников

Брук Шилдс. Фото: instagram.com/brookeshields

57-летняя звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян. Пользователи соцсети отметили привлекательность и сексуальность актрисы, не утраченные с возрастом, передает NUR.KZ.

Кадры рекламы Брук выложила в своем аккаунте Instagram.

"Для меня большая честь и радость быть в первой в истории кампании бюстгальтеров Skims", - написала Шилдс.

Подписчики актрисы остались в восторге от ее фотографий, отметив, что звезда все так же прекрасна, несмотря на свой возраст.

"Ты не стареешь", "Брук Шилдс выглядит отлично и работает моделью в свои 57!", "Ты такая красивая и принимаешь свою естественную красоту!", "Самая красивая женщина в мире", "Похоже, тебя пытаются сделать похожей на Кардашьян, но твоя красота слишком классическая и прекрасная", "Ты выглядишь потрясающе!" - заявили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989015-samaya-krasivaya-zhenschina-v-mire-57-letnyaya-bruk-shilds-v-bele-izumila-poklonnikov/