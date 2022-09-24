Рита Ора поддержала тренд на прозрачные платья и порадовала фанатов

Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora

Известная поп-исполнительница Рита Ора порадовала поклонников новыми откровенными фото. Звезда поддержала тренд на прозрачные платья, выйдя в таком наряде в свет.

31-летняя знаменитость посетила вечеринку в откровенном образе и поделилась фотографиями с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.

Рита позировала перед фотографом в черном платье с желто-синим принтом, прозрачная ткань которого просвечивала ее нижнее белье. Певица дополнила образ босоножками на каблуках.

Подписчики восхитились внешним видом артистки, оставив комментарии под фото.

"Самая лучшая девушка", "Прекрасно для выхода в свет", "Идеальная фигура", "Просто вау", "Какой крутой наряд", "Ослепительно", - писали они.

Стоит отметить, что на своей странице, за которой следят более 16 млн подписчиков, Ора часто выкладывает откровенные фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988903-rita-ora-podderzhala-trend-na-prozrachnye-platya-i-poradovala-fanatov/