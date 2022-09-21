"С возрастом все лучше и лучше": 40-летняя Водонаева впечатлила Сеть пляжным нарядом

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

40-летняя телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева, отдыхающая в Турции, поразмышляла об отношениях и о том, что жизнь непредсказуема. Фанаты оценили не только ее слова, но и наряд, в котором запечатлелась Алена, передает NUR.KZ.

Водонаева опубликовала в Instagram несколько фотографий из Турции.

"Никто ни с кем и никогда "потом" не будет вместе. Вас разлучит либо смерть, либо расставание. Третьего не дано. Поэтому делайте, что хотите.

Даже если знаете, что эти отношения будут один день. Мой ответ подписчице из рубрики "вопрос-ответ". Многие попросили сохранить его. Многие репостили. Значит, согласны со мной?" - отметила Алена.

Внимание ее подписчиков привлек не только пост, но и черный полупрозрачный костюм, который подчеркнул пышные формы его обладательницы.

"Какая красота, с возрастом все лучше и лучше", "Удивительное фото", "Икона", "Согласна. Сделала скрин вашего ответа, так как для моих отношений эта тема актуальна", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988841-s-vozrastom-vse-luchshe-i-luchshe-40-letnyaya-vodonaeva-vpechatlila-set-plyazhnym-naryadom/